Den danske tenniskomet Holger Rune ser tilbage på et år, der var blandet med op- og nedture.

Holger Rune slutter tennisåret med sæsonfinalen for juniorer, og her er det muligt for den 16-årige dansker at slutte med en titel og måske ende året som nummer et i verden i aldersgruppen.

- At slutte året som junior som nummer et i verden er et mål, selv om jeg er sikker på, at jeg ikke er den eneste med det mål.

- At have muligheden for at blive nummer et gør ITF Junior Finals endnu mere spændende, siger Holger Rune til tennisforbundets hjemmeside.

I juni vandt Holger Rune grand slam-turneringen French Open for juniorer, og triumfen på Roland Garros-anlægget vejer tungt på listen over årets bedste præstationer.

En ting vil dog være større for teenageren, der lige nu er nummer tre på juniorernes verdensrangliste.

- Det er planen, at ITF Junior Finals bliver min sidste juniorturnering. Det vil være meget specielt og følelsesladet at vinde i Chengdu, fordi jeg har så mange gode minder fra min juniorkarriere.

- Det vil krone min juniorkarriere. Roland Garros vil altid være dybt i mit hjerte og meget specielt, men hvis jeg kunne vælge, så vil det være drømmescenariet at slutte min juniorkarriere af med at vinde sæsonfinalen, siger Holger Rune.

Når han ser tilbage på året, var det en blandet fornøjelse med både op- og nedture.

Han var blandt andet utilfreds med sine præstationer i juniorudgaverne af grand slam-turneringerne Wimbledon og US Open i sommeren. Han var heller ikke tilfreds med udlægget på 2019.

- Jeg havde tre meget sløje måneder i starten af året. Jeg var for doven. At tabe for tidligt i turneringerne fik mig til at arbejde hårdere.

- Og så havde jeg tre meget gode måneder med finalen i Bulgarien og sejrene i Beaulieu-sur-Mer, Santa Croce og Roland Garros, siger Holger Rune.

Juniorernes sæsonfinale afvikles fra 23. til 27. oktober i den kinesiske storby Chengdu.

/ritzau/