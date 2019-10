16-årige Holger Rune triumferede i sæsonfinalen med sejr i tre sæt over franskmand.

Den danske tenniskomet Holger Rune kunne ikke få en bedre afslutning på sin juniorkarriere.

Søndag strøg han helt til tops og vandt sæsonfinalen, hvor de otte bedste deltager. I finalen i kinesiske Chengdu besejrede den 16-årige Rune franske Harold Mayot med 7-6, 4-6, 6-2.

Som en sidegevinst til triumfen rykker Holger Rune op som nummer et på verdensranglisten.

Et perfekt punktum for Rune, der inden turneringen annoncerede, at den ville blive hans sidste som juniorspiller, inden han fuldt ud helliger sig seniorkarrieren.

Da Holger Rune slog 17-årige Mayot i turneringens gruppespil tidligere på ugen, skete det efter to tiebreaks, og denne gang blev det også meget lige, og spillerne var gode til at holde serv.

Mayot tog dog generelt sine partier lidt nemmere end Rune i indledningen, og franskmanden spillede sig da også til kampens første breakbold, da Rune servede ved stillingen 2-3. Danskeren afværgede dog og udlignede til 3-3.

Ved stillingen 4-4 kæmpede Rune sig endelig til en breakbold efter et par flotte bolde, hvor han blandt andet løb en stopbold op og lavede et passérslag. Mayot fejlede på breakbolden, og så førte Rune 5-4.

Mayot løftede dog sit spil, da Rune efterfølgende kunne serve sættet hjem, og franskmanden brød prompte tilbage til 5-5, hvorefter der måtte tiebreak til for at finde en sætvinder ved 6-6.

I den kom Mayot foran med 2-0, men Holger svarede tilbage og kom foran 3-2 på et passérslag. Danskeren holdt stilen og servede tiebreaken hjem til 7-3.

I begyndelsen af andet sæt kom Mayot op med et servegennembrud, men Rune svarede tilbage med det samme.

Rune holdt serv og kom foran 4-3 og havde her to muligheder for at bryde. Han forpassede dog begge chancer, og i stedet brød Mayot til 5-4 og servede efterfølgende sættet hjem.

I tredje sæt fik Rune momentum, da han efter et langt parti brød til 3-1. Det skulle blive vitalt, for Mayot lod til at knække, så Rune nemt kunne bryde igen til 5-1.

Så kunne Rune serve triumfen hjem, men han missede et matchbold og blev brudt til 2-5.

Der var dog ingen panik eller gummiarm. I partiet efter brød Rune rent og sikrede sig triumfen.

