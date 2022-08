Lyt til artiklen

Der skulle gå mere end to måneder, men så lykkedes det da også endelig.

Den danske tennisstjerne Holger Rune vandt nemlig onsdag sin første kamp i otte forsøg siden eventyret ved French Open tidligere på året, da han slog franske Benoît Paire i ATP-turneringen i Washington.

En forløsende sejr efter et par hårde måneder, som den danske stjerne da også satte ord på efter kampen.

»Rangeringen ændrede sig meget efter det (kvartfinalen ved French Open, red.), så det var lidt, som om jeg skulle vinde hver kamp, ​​fordi jeg pludselig er placeret højere end mine modstandere,« forklarede den 19-årige verdensstjerne ifølge tennis.com og tilføjede:

»Jeg var ikke rigtig vant til det, fordi jeg lå længere nede på ranglisten, men det er et nyt skridt. Jeg tror, ​​at alle skal igennem det her, og hvis man vil op, som jeg vil, skal du være i stand til at klare en masse ting.«

Onsdag var det dog ikke til at se, at den danske tenniskomet havde været igennem en svær sommer, da han i overbevisende stil slog den kontroversielle franskmand i to sæt med cifrene 6-3, 6-2.

En forløsning for Rune-lejren, der har været påvirket af spillet på banen.

Det fortalte danskerens mor, Aneke, onsdag til B.T.

»Der er ikke så meget at sige om den sidste tid. Holger ville rigtig gerne på græs, men anklen var stadig brutalt hævet efter hans svære forstuvning i Paris. Set i bagklogskabens lys – og med lægernes anbefalinger – så skulle han ikke have været på banen i græssæsonen overhovedet,« lød det fra tennismoren.

Hun forklarede ligeledes, at der da også var sket ting uden for banen, der påvirkede Holger Runes spil.

For oven i de mange nederlag blev Rune-lejren også ramt af en tragedie, da træner Lars Christensen mistede sin mor.

»Han måtte rejse frem og tilbage mellem turneringer og Danmark, så han var jo heller ikke mentalt eller fysisk til stede. Så det har alt i alt været en shitty måned,« forklarede Aneke Rune.

Holger Rune skal i tredje runde af ATP-turneringen i Washington møde amerikanske Jeffrey John Wolf torsdag aften.