Med en sejr i to sæt gik Holger Rune sikkert videre til anden runde i en ITF-turnering i tyrkiske Antalya.

Tennisspilleren Holger Rune fulgte op på weekendens turneringssejr i Tyrkiet i ITF-regi med en ny imponerende skalp.

Holger Rune vandt onsdag i første runde over franskmanden Geoffrey Blancaneaux, der ellers var seedet som toer i denne uges ITF-turnering, som også spilles i Antalya i Tyrkiet.

Den useedede 17-årige dansker, der er nummer 511 på den seneste verdensrangliste, vandt kampen med cifrene 6-4, 6-2 over franskmanden, der er nummer 283 i verden.

I slutningen af januar mødtes de to duellanter i en grusturnering i Uruguay, og her vandt Geoffrey Blancaneaux med 6-1, 6-2 over Holger Rune. Det skete i en Challenger-turnering, som er niveauet over ITF.

Så der må siges, at der blev byttet helt om på rollerne, og Holger Rune fik taget flot revanche.

I den næste kamp i Antalya, der svarer til ottendedelsfinalen, venter den svenske kvalifikationsspiller Dragos Nicolae Madaras, der er nummer 778 i verden.

Siden tennisturneringerne blev genoptaget i august efter en coronapause, har Holger Rune vist glimrende form, og han er avanceret mere end 300 pladser.

Han har vundet ITF-turneringer - det tredjehøjeste niveau - i schweiziske Klosters, spanske Valldoreix og senest i Tyrkiet med søndagens finalesejr.

