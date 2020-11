Efter knap tre timers spil vandt Holger Rune tirsdag over argentiner, der sidste år var nummer 112 i verden.

Det danske tennistalent Holger Rune sikrede sig tirsdag en imponerende sejr, da han tog hul på en ITF-turnering i spanske Valldoreix.

Her besejrede han i første runde turneringens topseedede spiller, den 30-årige argentiner Marco Trungelliti, der er nummer 249 på verdensranglisten.

Holger Rune vandt i tre sæt med cifrene 4-6, 6-4, 6-4.

Tirsdagens opgør varede næsten tre timer, og det lykkedes altså danskeren at vende kampen efter at være kommet bagud 0-1 i sæt. En stor skalp for 17-årige Holger Rune, der selv ligger nummer 545 på verdensranglisten.

Trungelliti opnåede karrierens bedste verdensranglisteplacering sidste år, hvor han var oppe som nummer 112.

ITF-turneringerne rangerer på tredjehøjeste niveau blandt tennisherrerne.

Der er 15.000 dollar i præmiepenge i den spanske turnering, hvor Holger Rune nu er klar til anden runde. Her venter vinderen af et rent russisk opgør mellem Ivan Gakhov (verdens nummer 350) og Andrey Chepelev (671).

Holger Runes nuværende placering som nummer 545 på verdensranglisten er også den højeste i karrieren for den unge dansker.

/ritzau/