Holger Rune og makkeren Shintaro Mochizuki tabte i to sæt i kvartfinalen i juniorernes doubleturnering.

Den danske tennisspiller Holger Rune er færdig i dette års Wimbledon.

Fredag tabte han sammen med makkeren Shintaro Mochizuki fra Japan i kvartfinalen i double i juniorernes turnering.

Makkerparret blev slået i to sæt med cifrene 3-6, 5-7 af Liam Draxi fra Canada og Govind Nanda fra USA.

Torsdag røg den 16-årige dansker også ud af singleturneringen, hvor han ellers var seedet etter.

Der blev det til nederlag til briten Anton Matusevich i ottendedelsfinalen.

I fredagens kvartfinale i double blev Rune og Mochizuki brudt i deres fjerde serveparti i første sæt, og derfra kunne den amerikansk-canadiske duo serve sættet hjem.

Andet sæt startede dårligt for Rune og Mochizuki, der blev brudt til 0-1 og senere til 4-1.

Men derefter var de tætte på at lave et stort comeback, da de brød to gange og bragte balance i regnskabet.

Desværre for danskeren blev parret igen brudt i dets sidste serveparti i sættet, og dermed blev Draxi og Nanda klar til semifinalen.