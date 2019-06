Holger Rune gik videre til anden runde i juniorernes French Open efter sejr i to sæt over franskmand.

Caroline Wozniacki og Frederik Løchte er slået ud i dette års French Open, og Clara Tauson meldte fra til juniorernes udgave af grand slam-turneringen med en skade.

Men Danmark er fortsat repræsenteret ved Holger Rune, som mandag eftermiddag vandt sin første kamp i juniorernes French Open.

Syvendeseedede Holger Rune vandt 6-4, 6-2 over franske Pierre Delage efter lidt over en times spil på det røde grus.

I første sæt brød Holger Rune med det samme Pierre Delages serveparti, og det skulle vise sig at blive ret så afgørende.

For duellanterne holdt deres server i resten af sættet, selv om begge spillere havde mulighed for at bryde hinanden.

Billedet gentog sig i begyndelsen af andet sæt, hvor Holger Rune igen brød franskmanden med det samme.

Denne gang fortsatte Holger Rune dominansen, og han kom foran med hele 4-0.

Pierre Delage fik reduceret et par gange, men der var aldrig for alvor spænding om kampens udfald, selv om Holger Rune i første omgang missede tre matchbolde.

Med sejren er Holger Rune videre til anden runde, hvilket svarer til de 32 bedste i turneringen.

/ritzau/