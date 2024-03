Danske Holger Rune vandt torsdag morgen dansk tid 7-6, 6-2 over amerikanske Aleksandar Kovacevic i Mexico.

Den danske tennisspiller Holger Rune er videre til kvartfinalen i ATP 500-turneringen i Acapulco i Mexico.

Torsdag morgen dansk tid besejrede danskeren amerikanske Aleksandar Kovacevic i to sæt, 7-6, 6-2, i turneringens ottendedelsfinale.

Amerikaneren, der ligger nummer 93 på verdensranglisten, pressede Rune i et tæt første sæt, men i andet sæt viste danskeren, der er andenseedet i turneringen, at han var et niveau over Kovacevic.

Næste opgave for Holger Rune i Acapulco er tyske Dominik Koepfer, der venter i kvartfinalen.

Koepfer ligger nummer 58 i verden.

Første sæt mod Kovacevic var en tæt affære, der skulle ud i en tiebreak for at finde sin afgørelse.

Efter næsten en time og et kvarter var det Holger Rune, der var stærkest, og foran 6-5 i tiebreaken udnyttede danskeren sin første sætbold med en skarp serv.

De to havde inden da spillet lige op mod hinanden hele vejen gennem sættet.

Begge var stærkt servende, hvilket gjorde, at ingen af de to var i stand til at levere et afgørende brud i modstanderens serv. Tættest på var Kovacevic, der undervejs havde syv breakbolde, som ikke blev udnyttet.

Rune leverede syv serveesser i første sæt, mens Kovacevic diskede op med seks styks.

Andet sæt var en helt anden forestilling, hvor der var klasseforskel på de to spillere.

Holger Rune skiftede fra start gear, og der kunne Kovacevic ikke følge med.

Allerede i første parti var Rune tæt på at levere kampens første brud, men danskeren missede sine to breakbolde.

I Kovacevics andet serveparti fik danskeren igen tilspillet sig chancen for brud, og denne gang slog Rune til og brød for første gang i kampen.

Rune var skarp i sine vinderslag og spillede i et højt tempo, mens Kovacevic faldt helt sammen og virkede opgivende mod en stærkt spillende Rune.

Danskeren gav fortsat ikke noget væk i egen serv, og med endnu et brud på amerikaneren var det en formsag for Rune at vinde sættet 6-2 og spille sig videre til kvartfinalen.

