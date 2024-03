Holger Rune skal sammen med blandt andet Novak Djokovic deltage i ny tennisturnering i Saudi-Arabien.

Holger Rune skal sammen med flere af verdens bedste tennisspillere deltage i en ny turnering i Saudi-Arabien til oktober.

Det oplyste Saudi-Arabiens underholdningsmyndighed mandag, skriver mediet The Athletic.

Foruden danskeren deltager Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner og Daniil Medvedev.

Turneringen har fået navnet 6 Kings Slam, som tilsyneladende er en reference til de fire grand slam-turneringer, sportens vigtigste begivenheder.

Rune er den eneste af de seks deltagere, der ikke selv har vundet en grand slam-turnering.

6 Kings Slam er ikke en del af ATP, og der kommer ifølge The Athletic ikke til at være point til verdensranglisten på højkant.

Turneringen skal spilles i Riyadh, Saudi-Arabiens hovedstad.

Sport er en vigtig del af kronprins og de facto leder Mohammed bin Salmans vision om at gøre Saudi-Arabien til en stor turistdestination og mindske afhængigheden af olieeksport, som landet har nydt godt af i mange år.

Den 22-dobbelte grand slam-vinder Nadal blev i januar udnævnt som ambassadør for Saudi-Arabiens tennisforbund.

Saudi-Arabien arbejder ifølge The Athletic desuden på en aftale om at blive vært for kvindernes sæsonfinale, WTA Finals.

I forvejen har Saudi-Arabien en aftale om værtskabet for mændenes sæsonfinale, ATP Finals, gældende fra 2023 til 2027.

Den statsejede saudiarabiske investeringsfond, Public Investment Fund, arbejder også ifølge mediet på en flerårig aftale om navnerettigheder med både ATP og WTA.

Landet håber ifølge The Athletic at blive vært for en stor tennisturnering i fremtiden.

Saudi-Arabien er også lykkedes med at lokke fodboldspillere som Cristiano Ronaldo og Neymar til at spille i den bedste saudiarabiske liga, og landet skal være vært for VM i fodbold i 2034.

/ritzau/