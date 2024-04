En dårlig taber? Eller har han en pointe?

I hvert fald er den danske tennisstjerne Holger Rune rasende over et opslag fra ATP Tourens officielle kanal på det sociale medie X.

Fredag tabte han kvartfinalen ved Masters 1000-turneringen i Monte Carlo til Jannik Sinner i et komplet vanvittigt drama.

Og i et opslag har ATP delt et klip fra opgøret, hvor Sinner vinder en duel mod danskeren. Her er Star Wars-referencen 'May the force be with you' tilføjet og Sinner er blevet tagget.

Meaning what @atptour …..? Not that you gave me the best conditions in the first place having to play 2 matches the day before ending late , leaving almost no recovery time. Chair Umpire making crucial mistakes and giving wrong warning that disturbed the game. May the force be… https://t.co/uOTxIwD56Q — Holger Rune (@holgerrune2003) April 13, 2024

Og det gider Rune ikke finde sig i.

'Og det betyder, ATP Tour...?,' skriver han i et svar til opslaget.

'Det er ikke, fordi I gav mig de bedste muligheder i første omgang ved at spille to kampe dagen før, der sluttede sent med næsten ingen tid til restitution.'

'Dommeren lavede kritiske fejl og gav en forkert advarsel, der forstyrrede spillet. May the force be with you.. Jesus Kristus,' skriver han rasende.

Der var ellers stor ros til danskeren i B.T.s dom efter opgøret mod Sinner, som italieneren vandt 6-4, 6-7 (6-8), 6-4.

'Rune kan dog tage utrolig meget med sig fra en kamp mod verdens mest formstærke spiller, som han til tider udspillede med eminente stopbolde, knaldhårde forhåndsvindere og generelt velspil, der frustrerede italieneren utallige gange,' lød det. Læs hele dommen her.