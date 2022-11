Lyt til artiklen

Nok er Holger Rune et talent ud over det sædvanlige, men tennishistorien har haft folk endnu hurtigere ude af starthullerne.

Han er blot 19 år, og nu har Holger Rune taget verden med storm med sin sejr ved Paris Masters, hvor Novak Djokovic blev slået i tre nervepirrende sæt.

Den danske stjerne var den første nogensinde, der kom fra en position uden for top-100 i slutningen af et år og dernæst er gået hele vejen op til top-10 for første gang i karrieren. Men han mangler stadig en af de helt store titler i trofæskabet, en grand slam.

Det kan han selvfølgelig nå endnu, men historisk set er der ti spillere, der var yngre end Rune, da de vandt en af de fire ypperlige titler i tennisverdenen.

Fremtiden er lys for de to teenage-kometer. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Fremtiden er lys for de to teenage-kometer. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Michael Chang var den yngste, da han som 17-årig vandt French Open, og blot et par måneder ældre lykkedes det Boris Becker at vinde Wimbledon.

Men kigger man på de tre store i nyere tid, Novak Djokovic, Roger Federer og Rafael Nadal, så er det kun sidstnævnte, der kan trumfe Runes meritter som 19-årig.

Djokovic nåede op som nummer 16 i verden med to titler i bagagen, mens Federer var nummer 29 og ikke nåede helt til tops ved nogen ATP-turneringer.

Nadal er dog en anden historie, for han vandt en grand slam som netop 19-årig. I alt blev det til 11 titler, hvilket er helt uhørt.

Det gav ham en position som nummer 2 på verdensranglisten på det tidlige stadie af karrieren.

Lige nu indtages verdensranglisten førsteplads i øvrigt af en anden teenager, en vis Carlos Alcaraz, som Rune gennem hele ungdomskarrieren har kæmpet med. Han fik i øvrigt sin første slam i en alder af 19 år og tre måneder, da han sikrede US Open-titlen.