De er begge blot 19 år, men alligevel er de på vej mod verdenstoppen.

For de to danske tennisstjerner Clara Tauson og Holger Rune har nemlig slået deres navne fast på den internationale scene det seneste år.

Indtil videre har det dog kun været hver for sig, men står det til sidstnævnte, så kan der forhåbentlig blive lavet om på det en dag.

Efter tirsdagens nederlag i første runde af Wimbledon-turneringen fortalte Holger Rune nemlig på et pressemøde, at en dansk mixed double med de to unge stjerner godt kunne blive en realitet på et tidspunkt.

»Vi har snakket om det, men det har bare ikke været muligt endnu. Det bliver det måske en dag. Jeg er dog ikke så stor fan af at spille double til grand slams, for femsætterne er hårde nok i sig selv,« forklarede han og tilføjede:

»Men på et tidspunkt kunne det da være sjovt.«

Muligheden for en dansk drømmeduo på den helt store scene er blevet bragt op blandt de to unge tenniskometer flere gange.

Og det er der en helt særlig årsag til. De kender nemlig hinanden særdeles godt.

»Vi har trænet en del sammen som unge, og derfor er det fedt at se to unge spillere med en forhåbentlig stor fremtid gøre det godt. Det er godt for dansk tennis,« lyder det videre fra Holger Rune.

Drømmen om en dansk mixed double på øverste hylde kommer dog med sikkerhed ikke til at ske ved dette års Wimbledon.

Her er begge danskere allerede ude efter blot én kamp.

Holger Rune måtte tirsdag se sig besejret af amerikanske Marcos Giron i tre sæt, mens Clara Tauson mandag trak sig efter blot fem spillede partier på grund af en rygskade