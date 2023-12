Der er nu sat navn på alle 15 nominerede til Årets Sportsnavn. Iblandt er tennisstjernen Holger Rune.

Cykelrytteren Mads Pedersen har en chance for at snuppe prisen som Årets Sportsnavn for anden gang i sin karriere. Sammen med blandt andre tennisspilleren Holger Rune er han nemlig på listen over de nominerede til prisen.

Det skriver Danmarks Idrætsforbund (DIF) i en pressemeddelelse.

I alt 15 er nomineret som Årets Sportsnavn, efter at DIF onsdag har offentliggjort de sidste fem.

Mads Pedersen er på listen efter et år, hvor han blandt andet har vundet en etape i Tour de France, en etape i Giro d'Italia og fik en fjerdeplads ved VM. Han blev i 2019 kåret til Årets Sportsnavn.

Holger Rune har fået en nominering, efter at han nåede kvartfinalerne i både Wimbledon og French Open og kvalificerede sig til ATP Finals som afslutning på sæsonen.

De to skal også kæmpe med golfspilleren Nicolai Højgaard, sejleren Anne-Marie Rindom og herredoublen i badminton med Kim Astrup og Anders Skaarup.

Nicolai Højgaard vandt i denne måned DP World Tour Championship i Dubai. Anne-Marie Rindom endte i sommer med bronze ved VM, mens Astrup og Skaarup vandt sølv ved VM og vandt en række turneringer.

- De sidste fem navne fuldender en meget, meget flot liste over 15 nominerede til Danmarks største sportspris. Atleterne kommer fra mange forskellige sportsgrene, og den bredde vidner om verdensklassearbejde i mange forbund, udtaler Team Danmarks formand, Lars Krarup, i meddelelsen.

I forrige uge blev de første fem nominerede meldt ud - det gjaldt badmintonspilleren Viktor Axelsen, cykelrytteren Cecilie Uttrup Ludwig, dressurrytteren Nanna Merrald, firekilometerholdet i banecykling og triatleten Magnus Ditlev.

I sidste uge blev endnu fem navne meldt ud i form af cykelrytterne Jonas Vingegaard og Amalie Dideriksen, kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen, parasvømmeren Alexander Hillhouse og herrelandsholdet i håndbold.

Feltet bliver i løbet af de næste uger skåret ned til tre, inden en dommerkomité udpeger den endelige vinder.

I dommerkomitéen sidder ni personer, heriblandt kronprins Frederik, kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og Hall of Fame-medlemmerne Michael Laudrup og Camilla Martin.

Modtageren kan også se frem til at få 75.000 kroner ind på kontoen.

Det afsløres ved "Sport 2023" i Herning 6. januar, hvem der løber med prisen.

