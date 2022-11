Lyt til artiklen

Mandag morgen rykkede Holger Rune officielt op som nummer 10 på verdensranglisten.

Den rangering betyder, at Rune nu er førstereserve til sæsonfinalen i Torino, hvor verdens otte bedst rangerede tennisspillere bliver inviteret med.

Samtidigt har Holger Rune valgte at trække sig fra Next Gen ATP Finals, som er sæsonfinalen for klodens bedste tennisspillere under 21 år. En turnering, som han allerede skulle havde været i kamp i tirsdag.

»Holger spiller ikke Next Gen, da han med sin nye ranking er førstereserve til turneringen i Torino. Så vi tager til Torino,« skriver Holger Runes mor, Aneke Rune, i en sms til B.T.

Holger Rune kan lige pludselig være i aktion mod Novak Djokovic igen og de andre verdensstjerner til Nitto ATP Finals, hvis der skulle opstå et afbud.

Verdensetteren Carlos Alcaraz har trukket sig fra sæsonfinalen på grund af en skade til den 19-årige spanier.

Dermed skal der blot et enkelt afbud mere til før, at Holger Rune vil kunne træde ind i den prestigefyldte turnering.

Blandt stjernerne til den kommende sæsonfinale er Rafael Nadal, der i denne sæson har kæmpet meget med en række forskellige skader. Efter en periode på to måneder uden kampe på ATP-touren tabte han noget skuffende i sin første kampe ved Masters 1000-turneringen i Paris til amerikanske Tommy Paul.

Anderledes godt gik det for Holger Rune, der i en nervepirrende og dramatisk finale besejrede Novak Djokovic ved den store turnering i den franske hovedstad.

Nu kan Holger Rune og hans team slå sig ned i Torino og afvente, hvad der kommer til at ske. Sæsonfinalen spilles i hvert fald 13.–20. november.