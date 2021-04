Tennisspilleren Holger Rune vandt første sæt, men er færdig i Barcelona efter nederlag til nummer 46 i verden.

Efter én kamp er Holger Rune ude af ATP 500-turneringen i Barcelona.

Det danske tennistalent løb i første runde ind i et nederlag på 7-6, 1-6, 6-7 til spanieren Albert Ramos-Viñolas.

Det så ellers godt ud for danskeren, der tog teten i den tætte kamp. Men efter 3 timer og 12 minutters tennis stod verdens nummer 46, Ramos-Viñolas, som vinder.

I anden runde skal spanieren op mod franskmanden Adrian Mannarino, der er seedet som nummer 17 i den spanske grusturnering.

17-årige Holger Rune fandt vej til hovedturneringen via kvalifikationen og var ligesom Albert Ramos-Viñolas useedet.

For øjnene af et mindre antal tilskuere viste danskeren dog fra start sin berettigelse og tilspillede sig en føring på 3-1. Rune udnyttede sin anden breakbold i opgøret til at bryde spanieren.

Den gode danske start svarede 33-årige Ramos-Viñolas hurtigt på og brød tilbage til stillingen 3-3.

Holger Rune afværgede tre breakbolde ved stillingen 4-4, men blev brudt i sit næste serveparti. Så kunne Ramos-Viñolas serve sættet hjem, men danskeren viste stor moral ved at bryde tilbage til 6-6 og vinde den efterfølgende tiebreak sikkert 7-2.

Der var hård kamp om alle point, og flere af partierne blev lange og udmarvende, før der var fundet en vinder.

Rune blev brudt til spansk føring på 2-0, men blev ved med at spille lige op med sin modstander. I det efterfølgende parti havde danskeren to muligheder for at bryde tilbage, men efter mere end ti minutter gik partiet til spanieren.

Det blev definerende for resten af andet sæt, som spanieren herfra kørte hjem uden de store problemer.

Den danske teenager kom godt fra start i tredje sæt. Han holdt egen serv til 1-0 og fik to chancer til at bryde efterfølgende.

Han missede dog begge, men fortsatte med at spille med stor energi. Det stod 2-2, da Rune igen tabte et serveparti, og efterfølgende fik danskeren behandling.

Det hjalp tilsyneladende, for han spillede sig frem til en stribe breakbolde. Først i sjette forsøg lykkedes det til stor glæde for det danske talent.

Spillerne fulgtes ad til tiebreaken, hvor Rune fik en skidt start og kom bagud 0-3 og 1-5. En sløj dansk stopbold sendte Ramos-Viñolas på 6-2, og efter mere end tre timer kunne spanieren juble over sejren.

