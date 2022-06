Lyt til artiklen

Han har været vant til at kunne gemme sig en smule, men det kan han ikke længere.

Tennisdanmarks øjne er nemlig rettet mod ham de kommende dage.

For efter sin sensationelle kvartfinale ved French Open for blot få uger siden har den danske stjerne Holger Rune for alvor slået sit navn fast i hjemlandet, hvor opmærksomheden på den 19-årige komet aldrig har været større.

»Da jeg stod midt i det, så mærkede jeg det ikke så meget på grund af, at jeg var fokuseret på det, det handlede om: at spille tennis. Men efterfølgende, jeg har da godt kunnet mærke, at interessen er vokset helt enormt. På telefonen og de sociale medier er det gået amok, hvor det er væltet ind med beskeder og henvendelser,« siger han til B.T.

Foto: ANDREW BOYERS

Med den enorme opmærksomhed følger også et kæmpe pres og høje forventninger. Især efter grand slam-kvartfinalen i det franske.

Og han kan tydeligt mærke det. Men det rører ham faktisk ikke.

»For mig er presset ikke et problem. Igennem hele min karriere har jeg spillet mod spillere, hvor jeg har sagt, jeg skulle vinde. Jeg har altid nydt presset,« lyder det fra Holger Rune, inden han fortsætter:

»Generelt er det fedt med forventningerne. For så bliver tennis jo bare større i Danmark. Jeg er sindssygt glad for den opbakning, jeg får derhjemme. En kæmpe fornøjelse. Der er stadig et stykke vej til målet, men jeg bevæger mig da i den rigtige retning.«

En retning, der i skrivende stund har ført ham op som nummer 28 på verdensranglisten og dermed op blandt de allerbedste spillere i verden. Altså, oppe blandt de andre verdensstjerner.

Et prædikat, som Holger Rune dog stadig har lidt svært ved at forholde sig til.

»Det er vildt at blive kaldt 'verdensstjerne', når jeg ikke har vundet en grand slam-turnering endnu. Jeg er ung og gør en masse ting rigtigt, og jeg slår flere og flere af de gode spillere. Men mit mål har altid været – og er stadig – at blive den bedste i verden,« forklarer han.

Vejen til dét mål går i første omgang gennem det berømte græs ved Wimbledon, der begynder mandag.

Holger Rune efter at have vundet BMW Open i maj. Foto: CHRISTOF STACHE

Men selv om danskeren har taget et stort spring mod verdenstoppen, skal danske tennisfans ikke forvente samme sensation som på det berømte grus i Paris for en måned siden.

»Jeg er ikke højt seedet, så jeg kan på ingen måde have forventninger om en kvartfinale eller mere end det, selv om jeg ved, at jeg har niveauet til at slå alle. For hvis jeg ikke holder fokus, så kan jeg også tabe til rigtig mange,« fortæller Holger Rune og tilføjer:

»Alle er jo så gode, at der ikke skal meget til, før man er ude. Men omvendt synes jeg også, jeg har en god chance for at lave noget stort ved Wimbledon.«

Den prestigefyldte grand slam bliver den blot tredje græsturnering på seniorplan for den unge dansker, og derfor har det krævet en del at vende sig til det nye underlag de seneste uger:

»Jeg føler mig godt tilpas og er ved at finde mig til rette på græsset. Jeg skal spille en del mere aggressivt, men det tog lige lidt tid at vænne sig til.«

Og netop derfor er den danske stjerne da også glad for særligt én ting ved dette års Wimbledon.

»Det er da rart endelig at blive seedet, for så ved jeg da, at jeg ikke render ind i Novak Djokovic i første runde. Selvom det også ville være en sjov kamp,« afslutter han.

