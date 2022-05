Tennis, tennis, tennis!

Den danske teenagesensation Holger Rune er ved totalt at stjæle alverdens overskrifter ved French Open i Paris.

19-årige Rune har spillet sig frem til fjerde runde uden at tabe et sæt undervejs. Og de store udenlandske medier er for alvor ved at få øjnene op for den unge mand med den bagvendte kasket.

Eksempelvis bringer den store franske sportsavis L'Equipe søndag aften et stort interview med Holger Runes mor, Aneke – hvori hun fortæller om Holgers vilde kærlighed til ketsjeren.

Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Foto: Niels Christian Vilmann

»Åh gud, vi måtte tvinge ham til at holde en fridag. Da han var lille, sagde vi til ham, at han skulle tage en fridag – og han svarede: 'Hvorfor? Hvad har jeg gjort galt?' Vi svarede: 'Intet, men hvil dig – tag i biografen'. Men han ville bare spille tennis,« fortæller Aneke Rune.

»Når han har lidt fritid i dag, så ligger han på sofaen med tennis kørende på tv'et. Han elsker bare tennis. Han bliver inspireret af bare at se tennis – og så vil han ud på banen og afprøve nogle ting. Han ser tennis hele tiden. Han er inspireret af alle spillere. Han tager lidt fra Medvedev, fra Djoko (Novak Djokovic, red.) og så videre.«

Holger Runes mor besluttede tidligt at rejse rundt i hele verden med sin unge teenager. Og det skyldes primært de stærke følelser for sporten, som den danske komet slæber rundt med sig i træningstasken.

»Han kunne selvfølgelig ikke lide at tabe, og det er derfor, at jeg besluttede at rejse med ham. Det hele er meget følelsesladet. For Holger er der intet andet, der betyder noget, når han er på banen. Når han tabte, græd han. Det var forfærdeligt for ham.«

»Hvis jeg havde ladet ham rejse alene rundt, havde det nok ikke været så godt for ham. Det havde været for hårdt for ham at håndtere alle disse følelser alene,« vurderer mor Aneke.

Holger Rune møder mandag eftermiddag græske Stefanos Tsitsipas, der er nummer fire på verdensranglisten, i fjerde runde af French Open. Du kan naturligvis følge kampen live her på bt.dk.