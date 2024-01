13. marts 2023.

En dag og en kamp, Holger Rune ikke ligefrem husker tilbage på med glæde.

For her røg han ud i tredje runde af Indian Wells til Stan Wawrinka efter en kamp, hvor han var tydeligt frustreret.

Især i de pressede øjeblikke, hvor der både var udbrud og en ketsjer, der fik en tur i gulvet.

»Jeg tacklede det øjeblik rigtig skidt. Et af mine værste øjeblikke. Det var meget skuffende,« siger Holger Rune i Netflix-dokumentaren 'Break Point'.

»Det er skidt for mig og skidt for mit hold. Det er skidt for alle. Jeg gør intet rigtigt,« lyder det fra danskeren.

Han blev fulgt af et kamerahold i 2023 på både godt og ondt, og de fangede også, hvad der blev talt om i boksen under kampen, som Rune tabte med 2-6, 7-6, 5-7.

Holger Rune under kampen mod Wawrinka. Foto: Mark J. Terrill/AP/Ritzau Scanpix

»Han siger, at nede i Stans boks, taler de højlydt hver gang, Holger er i den ende. Så han bad os give igen, når Stan er i denne her ende,« kan man høre Aneke Rune sige til danskerens daværende træner, Patrick Mouratoglou.

Men den er sidstnævnte slet ikke med på. Det er ikke der, fokus skal være, lyder det fra sidstnævnte, der sætter nogle ord på, hvordan Holger Rune håndterede situationen.

»Han har kæmpe ambitioner og en ild, der brænder i ham. Men til tider kan det blive for meget. Det kan hæmme ham. Der var han ude af det. Han sætter sig i fare, når det sker,« siger Patrick Mouratoglou i dokumentaren.

Holger Rune valgte nogle måneder efter at stoppe samarbejdet med træneren. I dag bliver han trænet af blandt andre den tyske legende Boris Becker.