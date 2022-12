Lyt til artiklen

Er det Roger Federer, Rafael Nadal, eller er det Novak Djokovic? Eller sågar en fjerde?

Det er det evindelige spørgsmål om den bedste nogensinde i tennis.

Et spørgsmål og en debat, som den danske tennisstjerne Holger Rune ikke kan holde ud.

»Jeg hader diskussionen om, hvem der er GOAT (alletiders bedste, red.),« siger Holger Rune til Express Sport og forklarer, at de største spillere alle har sat deres markante aftryk i sporten og hver især fortjener at blive hyldet for deres resultater.

Holger Rune slog Djokovic i Paris Masters. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT Vis mere Holger Rune slog Djokovic i Paris Masters. Foto: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Det er nemlig dem, der presser unge stortalenter som ham selv til at ville gøre det endnu bedre.

»For hvem har vundet flest titler, hvem har vundet flest Grand Slams, hvem har været på ranglistens førsteplads længst tid? Jeg synes, at de alle er utrolige. De har skrevet historie. Og det presser den unge generation i forhold til, hvad der er muligt,« siger danskeren og tilføjer:

»Rekorder er til for at blive brudt. Og de her gutter har fået os til at arbejde endnu hårdere for at slå rekorderne. Det lover godt for fremtiden i tennis. Niveauet vil blive højnet.«

Holger Rune er trods sin beskedne alder på kun 19 år allerede en himmelstormer og afsluttede 2022 på imponerende vis ved netop at slå nogle af de bedste, blandt andet Djokovic, da han i Paris Masters vandt over fem top 10-spillere og sejrede i turneringen.

Det giver håb om, at han i næste sæson kan tage en Grand Slam.

»Ja, det tror jeg på,« siger han om at vinde en af de helt store pokaler.

Australian Open begynder om få uger.