Han skulle lige høre det igen, for han kunne simpelthen ikke tro, hvad der blev sagt.

Og så igen. Og igen. Og måske også en fjerde gang.

Men den var god nok. Det var Holger Runes navn, der blev nævnt af legendariske Roger Federer.

Og det fik altså den danske tenniskomet til at tabe underkæben. Se videoen nederst.

Den pensionerede tennisstjerne blev spurgt ind til tennissportens fremtid og den næste generation af spillere.

Og så skete det.

Roger Federer nævnte Holger Rune som en af de unge stjerner, han desværre aldrig nåede at spille mod.

»Jeg indrømmer det. Jeg er starstrucked. Jeg måtte høre det to gange. (måske tre-fire gange). Roger nævner mit navn,« skriver en tydeligt glad Holger Rune på X, hvor han også kalder schweizeren for en legende.

Federer fik også nævnt Carlos Alcaraz og Jannik Sinner i samme sætning, mens han også fremhævede sin mangeårige rival Novak Djokovic for at omskrive historien.

Federer spillede sin sidste singlekamp ved Wimbledon i 2021 og gik officielt på pension efter Laver Cup i 2022.

Rune har ikke vundet en kamp siden Wimbledon i juli, men han er alligevel helt oppe som nummer fire på verdensranglisten.

Danskeren skal efter planen spille China Open i Beijing, der begynder 28. september.