To nederlag på få timer.

Det er realiteten for Holger Rune, da han få timer efter sit nederlag til Jannik Sinner i Monte Carlo Masters i single, ryger Holger Rune også ud i double.

Sammen med sin amerikanske makker Taylor Fritz taber Rune 2-6, 6-7 til tyske Alexander Zverev og brasilianske Marcelo Melo.

Kampen var langt mindre intens end danskerens maratondyst mod Sinner tidligere på dagen, og derfor var den naturlige træthed hos den unge dansker i hans kamp nummer fire på to dage heller ikke åbenlys.

Foto: Sebastien Nogier/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Sebastien Nogier/EPA/Ritzau Scanpix

Som i de tidligere doublekampe i denne uge virkede stemningen let mellem Rune og Fritz, og de to singleprofiler så ud til at nyde den uvante oplevelse.

På vej til kvartfinalerne havde Rune og Fritz vundet to kampe, men fredag mødte de overmagten i form af en meget stærkt servende Zverev og Melo, som helt tydeligt var den mest rutinerede doublespiller.

Det viste den 40-årige brasilianer flere gange, og Rune og Fritz fik bolden tilbage stort set hver gang, de ramte i nærheden af Melo, som har vundet to grandslamtitler i double.

Sidste år spillede Rune og Fritz også sammen i double i Monte Carlo, men her måtte de trække sig forud for kvartfinalen, fordi begge spillere på det tidspunkt havde nået semifinalen i singleturneringen.

I år røg Fritz allerede ud i første runde, mens Rune altså nåede blandt de sidste otte spillere.