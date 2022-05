Hun har altid været der for ham, og hun har siddet utallige gange på tilskuerpladserne for at heppe på ham.

For den danske tennisstjerne Holger Rune har nemlig en særdeles trofast støtte i sin storesøster, Alma.

Og søndag kunne hun ligesom så mange andre danskere se det blot 19-årige stortalent hive karrierens største sejr i land.

Et øjeblik, som hun tirsdag aften satte ord på, da søskendeparret gæstede 'Go' aften Live', som du i øvrigt kan se et billede af nederst i artiklen.

»Jeg var så stolt. Og det var så nervepirrende at se. Jeg blev enormt lettet, da han vandt, for det er så meget hårdt arbejde, han har lagt i det,« siger Alma Rune i programmet om lillebrorens triumf.

Ifølge det danske tennishåb har søsteren da også en kæmpe andel i succesen på banen.

»Hvis jeg har problemer, så ringer jeg til min søster og spørger om hjælp. Det kan eksempelvis være, når hun hjælper mig med at få rettet nogle bolde og slået nogle slag til træning,« forklarer Holger Rune.

Storesøsteren, som arbejder som model, er selv tidligere tennisspiller, og derfor kan hun ofte hjælpe sin bror, hvis han har brug for det.

Foto: RONALD WITTEK Vis mere Foto: RONALD WITTEK

Det skal bare ikke ske undervejs i kampene, understreger Holger Rune.

»Lige dér skal jeg helst ikke have nogen gode råd,« griner stortalentet, inden Alma Rune tilføjer:

»Men jeg er en trofast supporter under kampene, hvor jeg smiler og prøver ikke at være for irriterende.«

Det unge søskendepar fortæller slutteligt, at de i mange år var så konkurrencedygtige, når de som børn spillede mod hinanden, at bølgerne godt kunne gå lidt højt til tider.

»Vi pushede hinanden så meget, og nogle gange gik der ikke lang tid, før vi måtte ringe til vores mor,« lyder det fra storesøsteren.

Det var søndag, at Holger Rune vandt den prestigefyldte ATP-turnering BMW Open i München.

Efter en forrygende uge i det tyske kunne han nemlig række armene i vejret, da hollænderen Botic van de Zandschulp måtte trække sig fra finalen ved stillingen 4-3.

Dermed blev Holger Rune den første dansker til at vinde en ATP-turnering i 17 år.