Holger Rune imponerer for tiden. Og det er bestemt ikke noget, der blot bliver bemærket i Danmark.

For den 19-årige danske stjerne bliver rost i store vendinger af blandt andre tennislegenden Mats Wilander.

»Holger Rune er en helt utrolig tennisspiller. Han er kun 19 år gammel, han er en af de mest lovende unge spillere i hele verden.«

Sådan lyder det fra svenskeren, der har vundet syv grand slam-titler i karrieren, i et interview med Eurosport.

Tirsdag spillede Holger Rune sig videre ved årets French Open, da han i tre sæt slog Denis Shapovalov.

»Det er en kæmpe sejr for ham at slå Denis Shapovalov. Sidste år spillede Holger mod Novak Djokovic ved US Open, han havde krampe, det var en fantastisk kamp,« siger Mats Wilander, der også husker tilbage på Australian Open, hvor Rune også blev ramt af lidt krampe.

Men det skete ikke i første runde, og selv da danskeren missede en matchbold i tredje sæt, holdt han hovedet koldt og vandt efter tiebreak.

»Det var en perfekt kamp for ham, og det vil give ham så meget selvtillid. Han er uden tvivl en af de mest lovende spillere, vi har i verden,« siger Mats Wilander.

Noget af det han har bemærket er, hvordan underlaget umiddelbart passer godt til Holger Rune ved den franske grand slam-turnering.

»Jeg synes, grus passer forrygende til hans spillestil. Han er vokset op og har spillet tennis i Danmark, han har spillet meget på grus om sommeren og har spillet på hurtigere underlag indendørs om vinteren. Jeg kan godt lide den kombination,« siger Wilander og fortsætter:

»Selvfølgelig skal spillere i dag rejse mere som unge, de skal på forskellige akademier, han er professionel og har været det de seneste tre-fire år. Jeg synes, vi skal forvente store ting, men man skal holde sig sund både fysisk og mentalt i den professionelle verden i dag,« siger han.

Holger Rune skal i anden runde ved French Open møde Henri Laaksonen fra Schweiz. Han ligger nummer 96 på verdensranglister, mens danskeren ligger nummer 40.