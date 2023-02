Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Københavnerlejlighed. Sommerhus. Millionaftaler.

Den danske tennisstjerne Holger Rune har rigeligt at se til på den økonomiske front, når han altså ikke lige rejser verden rundt og jagter triumfer på tennisbanerne.

For efter et vanvittigt år på ATP-touren er det væltet ind med millioner i præmiepenge samt sponsorater til den 19-årige dansker.

Og derfor er den unge tenniskomet da også allerede begyndt at finde sit indre investeringsgen frem.

Holger Rune har investeret flere millioner i ejendomme. Foto: Nikolai Linares Vis mere Holger Rune har investeret flere millioner i ejendomme. Foto: Nikolai Linares

En del af de i alt 20,6 millioner kroner, som Holger Rune modtog i præmiepenge i løbet af 2022-sæsonen, er nemlig blevet brugt på blandt andet et sommerhus i Nordsjælland samt en ny lejlighed i København.

Selvom han endda til daglig bor i Monaco.

»Jeg kan godt lide at være i Danmark, og det er hyggeligt at bruge tid med familien, men det er også rart at have sit eget, når man endelig er hjemme,« siger Holger Rune til B.T. forud for Davis Cup-kampene mod Indien, der afvikles fredag og lørdag i Hillerød.

Foruden de enorme præmiesummer, som den unge dansker har hentet hjem i løbet af de seneste 12 måneder, står de helt store brands ligeledes i kø for at få fingrene i Runes underskrift.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Og i januar kunne B.T. desuden fortælle, at Holger Rune kommer til at modtage et tocifret millionbeløb årligt i sponsorat fra urgiganten Rolex de kommende år.

Men hvorvidt de mange millioner, som danskeren med al sandsynlighed også kommer til at hente hjem de kommende år, skal bruges på andet end boliginvesteringer, har han dog ikke besluttet endnu.

Derfor udelukker han da heller ikke at lave sit eget tøjmærke, som adskillige tennisstjerner tidligere har gjort, når millionerne har fyldt bankkontoen.

»Sikkert på et eller andet tidspunkt. Men altså … lige nu fokuserer jeg bare på at spille tennis,« lyder det fra tenniskometen.

Holger Rune kunne i øvrigt indkassere hele 1.620.000 kroner i præmiepenge efter at have tabt sit fjerderundeopgør ved Australian Open i januar.

Danskeren spiller fredag sin første kamp ved Davis Cup-turneringen i Royal Stage i Hillerød.

Her møder han den indiske tennisspiller Yuki Bhambri.