2022 har været et stort år for Holger Rune, og nu hædres han også for sine præstationer af tennisforbundet ATP.

På Twitter skriver ATP, at Holger Rune er blevet kåret som 'Newcomer of the year' – Årets Nye Spiller.

Prisen uddeles til en ung spiller, der har gjort sit indtog i verdensranglistens top-100 for første gang i løbet af året og sat sit aftryk på ATP Touren.

Det må man sige, at det danske stortalent har. Rune startede året som nummer 103 på verdensranglisten og slutter som nummer 11.

A name to remember@holgerrune2003 is your 2022 Newcomer of the Year#ATPAwards pic.twitter.com/rxiq1SJyfF — ATP Tour (@atptour) December 13, 2022

»Den 19-årige dansker er blevet udnævnt som Årets Nye Spiller ved ATP Awards 2022 efter en enestående sæson, hvor han vandt tre ATP-titler og nåede top-10 på verdensranglisten for første gang,« skriver ATP på sin hjemmeside.

Det er stort for Holger Rune at modtage prisen.

»Jeg har arbejdet virkelig hårdt hele året for at gøre det så godt som muligt, og det er rigtig fedt at se, at mine kolleger har stemt på mig, så det betyder meget. Jeg kan ikke vente på 2023. Det bliver forhåbentlig endnu et stort år,« siger han til ATP's hjemmeside.

Rune er også nomineret til prisen som Årets Mest Forbedrede Spiller. Den gives til en spiller, der har taget et stort spring op på verdensranglisten og vist et stadigt stigende niveau på banen.

Holger Rune, efter han vandt Paris Masters i november. Foto: JULIEN DE ROSA Vis mere Holger Rune, efter han vandt Paris Masters i november. Foto: JULIEN DE ROSA

Siden triumfen ved Paris Masters, hvor Holger Rune slog selveste Novak Djokovic i finalen ved Masters 1000-turneringen og efterfølgende hoppede adskillige pladser frem på verdensranglisten, er der da også opstået en kamp om at få Holger Rune til at være en af frontpersonerne på deres brands.

Rune-lejren har for nylig fortalt til B.T., at den seneste succes meget snart fører til store økonomiske gevinster – uden for banen.

»Det er super tjekkede brands, og beløbene svarer naturligvis til Holgers potentiale og ambitionsniveau. Og ikke mindst hans rangering i en alder af blot 19 år,« lyder det fra danskerens mor, Aneke Rune.

I denne uge deltager Holger Rune i opvisningsturneringen Open de Caen som en del af forberedelserne til den kommende sæson.