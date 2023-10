At Holger Rune lever og ånder for tennis er blevet understreget mange gange.

Det bekræfter danskeren også selv.

Og i et interview med L'Équipe begynder han at grine, da de spørger til, hvorvidt det er rigtigt, at han spurgte sin mor 'hvad han havde gjort galt', da hun beordrede, at han tog en fridag.

»Det er rigtigt. En dag væk føltes som to uger. Når du er ung og i god form, vil du bare gerne afsted og have det sjovt. Jeg spillede meget, og jeg var samtidig meget disciplineret også med Lars (Runes træner, red.), min mor og alle omkring mig,« fortæller han og fortsætter:

»Når vi var på ferie, spillede jeg meget med min søster. Vi udfordrede hinanden i tiebreaks,« fortæller Holger Rune.

Og han stikker da også kækt til sin storesøster, da han bliver spurgt til, om hun faktisk var stærkere, end han var dengang.

»I starten ja. Men det varede ikke længe,« lyder det med et smil.

I interviewet stikker Holger Rune også til flere af sine verdensberømte rivaler. Det kan du læse meget mere om her.

Danskeren er igen kommet på sejrskurs med tre i træk af slagsen efter at have været inde i en hård periode.

I ATP 500-turneringer i Basel tabte han lørdag i semifinalen. I den kommende uge venter Paris Masters, hvor han er forsvarende mester.