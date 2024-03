Holger Rune kæmpede med flere problemer i nederlag til Casper Ruud i semifinalen i Acapulco.

Holger Rune er efter et intenst opgør mod nordmanden Casper Ruud færdig i ATP 500-turneringen i Acapulco i Mexico.

Det står klart, efter at danskeren natten til lørdag dansk tid tabte med cifrene 6-3, 3-6, 4-6 i semifinalen.

Rune indledte opgøret med et rent serveparti og kom således rigtig godt fra start.

I det efterfølgende parti formåede danskeren at bryde Ruud, der måtte se sig slået efter forgæves at have afværget tre breakbolde.

Sættet blev til sidst sikret, da Rune leverede et nyt rent serverparti til 6-3.

Andet sæt var noget mere op ad bakke for Rune, som Ruud for første gang i kampen formåede at bryde til 3-1.

Dernæst sikrede nordmanden sættet med tre rene servepartier i streg.

I pausen før tredje sæt døjede Rune med, hvad der tilsyneladende var en form for maveproblemer.

Efter en kort konsultation med lægestaben blev danskeren meldt klar til tredje sæt, hvor problemet dog ikke virkede til at være forsvundet.

I starten rystede han sig således på hovedet og tog sig til maven.

Alt imens forsøgte danskerens træner Patrick Mouratoglou at opmuntre ham fra tribunen.

Og pludselig virkede det, som om Runes problemer var pist forsvundet.

I fjerde parti straffede han således en fejl fra Ruud og brød nordmanden til stillingen 3-1.

Ruud gengældte dog affæren i det efterfølgende parti og brød danskeren til 2-3.

Efter tidligere at have leveret en række stærke servepartier, var den i partiet efter gal igen for Ruud, der på ny måtte se sig brudt af en hårdt kæmpende Rune.

Danskeren kom stærkt fra land i det næste parti, men Ruud kæmpede sig tilbage og endte med igen at bryde danskeren, der tog sig til baglåret og efterfølgende fik behandling af en fysioterapeut.

I partiet efter leverede Rune sin første dobbeltfejl i tredje sæt på et yderst kritisk tidspunkt. Endnu en dobbeltfejl i samme parti blev for meget for danskeren at komme tilbage fra, og han måtte se sig brudt for tredje gang i træk til 4-5.

Dernæst kunne Ruud med et nyt rent serveparti tage sejren og spille sig i finalen.

I finalen venter australske Alex de Minaur, som er videre, efter at hans modstander i semifinalen, briten Jack Draper, trak sig i tredje sæt i deres opgør tidligere på natten.

/ritzau/