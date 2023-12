Den danske tennishimmelstormer Holger Rune fortsætter med at opgradere sin stab af specialister.

På sin Instagram-profil fortæller den 20-årige dansker, at han har forlænget samarbejdet med Mouratoglou Tennis Academy – og han får nu tilknyttet en fysisk træner, en analytiker samt en fysioterapeut.

Over for B.T. uddyber Holger Rune:

»Jeg har været tilknyttet akademiet, siden jeg var 13 år, og jeg er meget glad for, at de fortsat hjælper mig til at indfri mine mål og drømme.«



»Fra 2024 vil jeg få stillet fysisk træner, behandler og analytiker til min rådighed. Det betyder naturligvis rigtig meget, da der er mange omkostninger forbundet med at etablere et komplet team, som jeg har nu med Boris (Becker, red.) og Severin (Lüthi, red.) i spidsen,« fortæller Holger Rune.

Foto: Instagram: Holger Rune Vis mere Foto: Instagram: Holger Rune



»Alle i top-10 har behandler og fysisk træner. For med alle de uger, vi spiller om året, er det vigtigt at holde sin krop stærk og sund. Jeg skal gerne holde i mindst 15 år endnu, så med den seneste tilføjelse til teamet, føler jeg, at jeg står meget stærkt både med trænerekspertisen og hele det fysiske aspekt.«

Den nye mand, fysioterapeuten, hedder i øvrigt Louis Fresneau. Står yderst til venstre på dette billede.

Holger Rune-lejren offentliggjorde for nylig, at man også har lavet en aftale med tennisdanskeren Kenneth Carlsen, der skal være træner for Holger Rune under 2024's første opvarmningsturnering i Brisbane.

Herefter venter årets første store opgave for Holger Rune – Australian Open. Grand slam-turneringen i Melbourne begynder 14. januar.