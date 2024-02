Batman og Robin. Bonnie og Clyde. Holger og Aneke.

Vi er vant til at se manager, pressechef – og selvfølgelig mor – Aneke Rune i boksen til ALLE Holger Runes alt for spændende tenniskampe, men til ATP-turneringen i Rotterdam var hun væk.

For 10 dage siden kom det frem, at Aneke Rune stopper som presseansvarlig for sin søn, og det naturlige spørgsmål er derfor nu: Hvor er hun?

Det spørgsmål besvarede Holger Rune til TV 2 efter nederlaget i 1/8-finalen i Rotterdam:

»Det er lidt tilfældigt. Hun kommer til at være der nogle turneringer og ikke være der. Hun er stadig på telefonen en masse, og vi snakker sammen både inden kampe og efter kampe. Så hun er en kæmpe del at mit team, og jeg elsker at have hende ved min side.«

Ifølge Holger Rune er det en fælles beslutning, der ligger bag, at Aneke Rune i stedet bliver hjemme.

En markant omvæltning for verdenssyveren, der i hele sin karriere har været vant til morens opbakning, gestikuleren og tilråb fra den tekniske boks.

Planen er, at mor og søn forenes i Nice eller Danmark i denne uge.

Fritiden giver Aneke Rune tid til at færdiggøre nogle af sine mange projekter.

I forbindelse med fratrædelsen som pressechef udtalte hun, at kræfterne skal bruges anderledes:

»Det er ingen hemmelighed, at der kommer mere og mere opmærksomhed på Holger, og det elsker vi. Men jeg har så mange andre ting, jeg skal tage mig af, og jeg har også mange projekter, der kræver mit fokus, og derfor er det bedst at uddelegere informationsstrømmen, så I ikke føler jer overset,« skrev Aneke Rune i en mail til danske tennisjournalister.

Her afslørede hun, at der er flere bogprojekter på vej.

Holger Rune skulle have været tilbage på tennisbanen i næste uge, hvor det gælder 250-turneringen Los Cabos Open i Baja, Mexico.

Men fredag eftermiddag fremgår det af turneringens deltagerlister, at han ikke stiller op.

Danskerens næste mulige turnering bliver også i Mexico, nemlig i Acapulco med turneringsstart 26. februar.

Derefter går turen til USA, hvor den prestigefyldte Indian Wells-turnering spilles i første halvdel af marts.