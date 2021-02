Holger Rune har fået et wildcard og skal spille Argentina Open i Buenos Aires i næste uge.

Det danske tennishåb Holger Rune kan se frem mod at skulle spille sin største turnering i karrieren.

Den 17-årige dansker har fået et wildcard til Argentina Open i næste uge, og dermed står han foran sin debut på ATP Touren, der er herrernes øverste turneringsniveau.

Det bekræfter han over for TV2 Sport.

- Det er så fedt. Det bliver en fuldstændig fantastisk oplevelse, og jeg er meget taknemmelig for wildcardet. Jeg glæder mig sindssygt meget, siger han til TV2 Sport og fortæller også, at han ikke havde forventet at få et wildcard.

Turneringen i Buenos Aires begynder mandag 1. marts og varer til søndag 7. marts. Lodtrækningen til turneringen finder sted i weekenden.

Hvis den danske teenager er uheldig, løber han ind i verdens nummer ni, argentineren Diego Schwartzman, allerede i første runde. Holger Rune ligger selv nummer 405 på verdensranglisten.

/ritzau/