Holger Rune røg onsdag ud af karrierens første Challenger-turnering. Han tabte i to sæt til franskmand.

Det danske tennistalent Holger Rune kunne ikke matche verdensranglistens nummer 204 i anden runde af Challenger-turneringen i franske Blois.

Holger Rune tabte kampen mod Constant Lestienne med 4-6, 3-6 i løbet af lidt mere end en time.

Dermed er den 16-årige dansker ude af sin første Challenger-turnering, der svarer til næstøverste seniorniveau. Tidligere har Holger Rune spillet ungdomsturneringer, og han triumferede i juniorernes French Open for halvanden uge siden.

Som følge af turneringssejren i Paris blev han tildelt et wildcard til turneringen i Blois.

Danskeren havde muligheden for at slå tiendeseedede Lestienne onsdag, men den 27-årige franskmand svarede igen på danskerens to servegennembrud i første sæt ved selv at bryde tre gange.

I andet sæt blev Holger Rune brudt tidligt og var nede med 0-3, før han vandt sit første parti. Danskeren fik aldrig brudt tilbage og tabte derfor kampen.

Det er planen, at Holger Rune skal spille juniorernes Wimbledon. Derefter er han igen blevet inviteret til voksenturneringer i henholdsvis Holland og Italien.

/ritzau/