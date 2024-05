Efter et drama trak Holger Rune til sidst det længste strå, da italienske Flavio Cobolli tabte i fem sæt.

Danske Holger Rune er videre til tredje runde i French Open efter en af de mest dramatiske tenniskampe, som danskeren har spillet i meget lang tid.

Hvad der til at starte med lignede en sikker dansk sejr, skiftede pludselig karakter, og så skulle der 3 timer og 37 minutters tennis til, før Rune med cifrene 6-4, 6-3, 3-6, 3-6, 7-6 spillede sig videre i den franske grand slam-turnering.

Sejren kom efter et vildt drama, der i femte sæt skulle ud i en supertiebreak.

Cobolli fik den bedste start i supertiebreaken og vandt de fem første point. Det skulle man tro knækkede Rune, men danskeren viste eminent moral og vandt seks ud af de efterfølgende syv bolde.

Det bragte Rune oven på, og danskerens sejr var efterfølgende en realitet, da Cobolli på danskerens første matchbold sendte bolden ud over linjen.

Cobolli og Rune leverede en fremragende tenniskamp hele vejen igennem i en kamp, der ligeledes begejstrede tilskuerne på lægterne i Paris.

Det var første gang, at Rune mødte 22-årige Cobolli, der er nummer 53 på verdensranglisten. Med sejren står danskeren i tredje runde over for enten russiske Karen Khachanov eller Jozef Kovalik fra Slovakiet.

Regnvejret har allerede flere gange i de første dage forstyrret afviklingen af den franske grand slam-turnering, og Runes kamp mod Cobolli blev ligeledes undervejs afbrudt af vådt vejr.

Afbrydelsen skete i anden sæt, bedst som danskeren havde fået momentum og var kommet foran 4-3 mod Cobolli.

Forinden havde Rune åbnet kampen med at bryde italienske Cobolli i kampens første parti, og det dannede grobund for danskerens første sæt.

Ud over i danskerens første serveparti, hvor han forsvarede en enkelt breakbold, var der ikke meget slinger i valsen i Runes serv.

Derfor var det en formssag for danskeren i den resterende del af sættet at holde serv og dermed tage første sæt.

Andet sæt var en tæt affære, hvor begge spillere var stærke i egen serv. Denne gang fik Rune ikke et tidligt brud på italieneren, der var mere sikker.

De to spillere fulgtes til 3-3, hvor Rune endelig brød Cobolli og skabte momentum, inden et regnvejr satte en midlertidig stopper for løjerne.

Efter 55 minutter blev kampen genoptaget, og Rune kom blæsende ud efter pausen.

På få minutter vandt Rune hurtigt to partier og sikrede sig andet sæt.

Samme lethed havde Rune ikke i begyndelsen af tredje sæt. Cobolli brød danskeren for første gang i kampen og kom foran 3-1.

Foran 4-3 forsvarede Cobolli fem danske breakbolde i kampens længste parti, inden italieneren efter en vanvittig duel bragte sig foran 5-3. Derefter sjuskede Rune i egen serv, og så skulle de to kamphaner ud i et fjerde sæt.

Her fortsatte jævnbyrdigheden mellem de to, indtil Cobolli med et brud kom på 5-3.

Rune var gået i stå, og hvad der lignede en sikker Rune-sejr, skulle nu afgøres i fem sæt, da italieneren sikkert servede fjerde sæt hjem.

Danskeren hankede op i sig selv, og det blev en gyser, hvor ingen af de to formåede at bryde modstanderen.

Ved 4-4 fik Rune en elendig start i egen serv. Det gav Cobolli tre breakbolde, men danskeren fightede sig imponerende tilbage og vandt et vildt parti, der varede over 11 minutter.

Rune pressede italieneren, men som så mange gange tidligere i kampen rystede Cobolli ikke på hånden, og dermed skulle tingene afgøres i en supertiebreak, hvor Rune trak det længste strå efter en vanvittig tenniskamp.

/ritzau/