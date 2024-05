Daniel Evans bed fra sig, men Holger Rune er videre til anden runde efter en koncentreret indsats.

Holger Rune er videre til anden runde i French Open.

Tirsdag vandt den 13.-seedede dansker uden de store problemer over briten Daniel Evans 6-4, 6-4, 6-4 efter godt to og en halv times spil.

34-årige Evans, der er nummer 64 i verden, spillede i lange perioder meget stabil og varieret tennis, men målt på topniveau i de afgørende øjeblikke var den 21-årige dansker overlegen.

I tredje sæt var Rune bagud 2-4 og frustreret over et par kendelser, men han omsatte det konstruktivt og vandt sikkert.

I anden runde af grand slam-turneringen skal Rune op mod 22-årige Flavio Cobolli.

Italieneren vandt tirsdag sin kamp mod serberen Hamad Medjedovic 6-2, 6-3, 6-7, 6-3.

Rune har som seniorspiller aldrig tidligere mødt Cobolli, der er nummer 53 på verdensranglisten.

Heller ikke Rune og Evans havde mødt hinanden tidligere, men matchet gav en ganske velspillet og underholdende kamp med en del seværdige dueller på Court Suzanne-Lenglen - Roland Garros-anlæggets næststørste arena.

Opgørets tredje parti blev en maratonaffære på 12 minutter med to breakbolde til Rune, som dog begge endte på den forkerte side af baglinjen.

I egen serv var favoritten til gengæld nærmest fejlfri, og derfor lå det i luften, at et dansk brud ville afgøre sættet. Det kom til 5-4, da Rune slog til mod en tydelig presset brite.

Efter at have servet første sæt hjem var Rune også meget tæt på et hurtigt brud i andet sæt, men Evans afværgede fire breakbolde.

En fokuseret Rune kværnede dog ufortrødent videre.

Efter at have afværget opgørets første britiske breakbold, brød han i stedet til 3-2 og styrede derfra forholdsvist sikkert sættet i hus.

Tredje sæt var udramatisk frem til sjette parti, hvor Evans brød en pludselig fejlfyldt Rune i et parti, hvor danskeren tog en længere diskussion med dommeren efter at have fået en advarsel for at slå sin ketsjer ned i gruset.

Diskussionen blussede op igen efter en fejlkendelse i det følgende parti, men så gav Rune et eksempel på, hvordan han i sine bedste øjeblikke forvandler frustrationer til mesterlige slag. Det gav et hurtigt modsvar og balance i stillingen.

Kontroversen og Runes brud tændte op under Evans, men det var ikke til britens fordel.

Rune var i et gear højere end sin modstander og lukkede kampen på sin anden matchbold.

Rune deltager i French Open for tredje gang. Både i 2022 og 2023 nåede han kvartfinalerne og tabte til norske Casper Ruud.

Ud over Rune er Danmark også repræsenteret af Clara Tauson i Paris. Hun møder onsdag eftermiddag den niendeseedede lette Jelena Ostapenko.

/ritzau/