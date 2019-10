Den 16-årige tenniskomet Holger Rune er klar til søndagens finale i sæsonfinalen for juniorspillere.

Lørdag vandt han sin semifinale over den 18-årige franskmand Valentin Royer med cifrene 7-6, 4-6, 6-2 i en kamp, der varede næsten to timer.

Holger Rune vred voldsomt om på sin ankel i den sidste gruppekamp fredag, men kæmpede sig heroisk igennem i en haltende version.

Lørdag var han så klar til at gå på banen til semifinalen, men det er ikke til at sige, om han var hæmmet af skaden, da kampen alligevel ikke blev tv-transmitteret.

Den var planlagt til at blive spillet udendørs, men vedvarende regn tvang kampen ind på en bane uden tv-signal.

Rune fik en svær start på kampen, og det så sort ud, da danskeren var bagud med 2-5.

Han kæmpede sig imidlertid tilbage til stillingen 5-5 og fremtvang en afgørelse i tiebreak ved 6-6.

Her kom Royer først på tavlen, men Rune fik bedre fat og kom foran 5-3 og 6-4, inden han udnyttede den anden sætbold og vandt 7-5.

Også i andet sæt kom Royer bedst fra land med et brud til 1-0. Denne gang havde Holger svært ved at svare tilbage. Derimod var Royer flere gange tæt på at bryde yderligere.

Da Royer kunne serve sættet hjem ved 5-4, fik Rune dog endelig chancen for at bryde tilbage, men Royer klarede frisag og vandt 6-4.

I tredje sæt holdt spillerne serv i de første partier, men fra stillingen 2-2 gjorde Rune rent bord og vandt kampen.

