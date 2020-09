Tennistalentet Holger Rune er klar til finalen i ITF-turneringen i spanske Melilla.

Den niende sejr i træk gjorde lørdag eftermiddag Holger Rune klar til endnu en finale.

Den danske tenniskomet vandt lørdag sin semifinale i ITF-turneringen i spanske Melilla med 7-6, 6-1 over bulgarske Adrian Andreev og er dermed med i søndagens finale.

17-årige Rune, der ligger 726 på verdensranglisten, brugte 1 time og 53 minutter på at slå modstanderen, som er nummer 696 i verden.

Han brød allerede den bulgarske serv i første parti og bragte sig lidt senere på 4-1. Andreev kæmpede sig tilbage ved at bryde danskeren to gange, men i en tæt tiebreak tog Holger Rune første sæt.

Andet sæt gik anderledes nemt for Rune, som brød Andreevs serv to gange og vandt med overbevisende cifre.

Danskeren er i gang med at kravle op ad ranglisten. Så sent som søndag i sidste uge tog han karrierens første professionelle titel ved at vinde ITF-turneringen i schweiziske Klosters.

For at vinde søndag skal han besejre andenseedede Timofey Skatov fra Kasakhstan. 19-årige Skatov, som er nummer 474 i verden, slog Max Houkes i semifinalen.

/ritzau/