Han er en rigtig 'mors dreng'.

Det prædikat kan man vist sagtens sætte på den danske tenniskomet Holger Rune, der aldrig spiller en kamp uden sin mor, Aneke Rune, sidder i spillerboksen.

Og det betyder da også enormt meget for den blot 20-årige dansker at have en sikker støtte på sidelinjen, forklarer han til det portugisiske tennismedie Bola Amarela.

»Hun er vigtig, fordi jeg kan stole på hende 100 procent. Hun siger aldrig noget bare for at behage mig, hun er altid ærlig. Det betyder meget for mig.«

»Hun har ingen anden interesser end, at jeg opnår min drøm. Så det er en uselvisk støtte, og jeg elsker det,« siger han til Bola Amarela.

Holger Rune holdt knap 14 dages ferie, efter han røg ud af sæsonfinalen, ATP Finals, efter gruppespillet til serberen Novak Djokovic og italienske Jannik Sinner.

Men nu er han allerede i gang med forberedelserne til den nye sæson.

Og måske er der store ting i vente.

Han fortæller i interviewet, at han i slutningen af 2023 i samarbejde med sin nye træner, Boris Becker, har taget det næste skridt i sin spillemæssige udvikling.

Aneke Rune og Boris Becker er faste tilskuere fra Holger Runes spillerboks, men hvem er de andre? Få svaret i videoen ovenfor.