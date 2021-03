Danske Holger Rune har i denne uge deltaget ved en ATP-turnering i Chile. Og her har han gjort det godt.

Den 17-årige tennisspiller nåede helt frem til kvartfinalen, men det blev også endestationen fredag aften dansk tid.

Her tabte Holger Rune i to sæt til Federico Delbonis fra Argentina, der er nummer 86 på verdensranglisten. Trods nederlaget er han dog tilfreds med sin indsats i Chile.

»Jeg er selvfølgelig lidt skuffet over kampen, men over-all har det været en god turnering,« sagde han efterfølgende til TV 2 Sport.

Danskeren tabte til en bedre modstander fredag i Chile. Foto: Alberto Valdes Vis mere Danskeren tabte til en bedre modstander fredag i Chile. Foto: Alberto Valdes

Holger Rune er den første spiller fra årgang 2003 til at nå en kvartfinale ved en ATP-turnering.

Danskeren forklarede ligeledes til TV 2 Sport, at han simpelthen tabte til en bedre modstander fredag aften.

»Det var en tough kamp. Han spillede virkelig tungt og godt. Han lavede næsten ingen fejl, og jeg var faktisk heldig at bryde ham en enkelt gang i andet sæt. Jeg er vant til at bryde modstanderens serv tit, så det er selvfølgelig irriterende, at det ikke lykkedes i dag.«

Holger Rune lå inden turneringen i Chile nummer 410 i verden, men han kan se frem til et hop på omkring 100 pladser i den rigtige retning.

Den talentfulde tennisspiller siger afsluttende til det danske medie, at han snart vil få skovlen under fredagens modstander fra Argentina.

»Jeg er ikke sikker på, jeg havde en chance for at slå ham i dag, men det får jeg snart.«