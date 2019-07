Holger Rune var tydeligt berørt.

Det tidlige Wimbledon-exit gjorde ondt på det 16-årige stortalent, der efter kampen satte ord på de frustrationer, han gav udtryk for på banen.

For det kørte bestemt ikke, som Holger Rune gerne ville have det.

»Det er utroligt svært at stå til en grand slam og spille så sindssygt meget under niveau. Det er svært,« sagde Holger Rune til TV2 Sport.

Han var tydeligt berørt, og han kæmpede med at holde tårene tilbage. De pressede sig dog på, og til sidst fik de frit løb efter det tidlige exit allerede i tredje runde af den store turnering.

Journalisten forsøgte at stille ham et forstående og opfølgende spørgsmål, men afbrød og takkede danskeren for, at han var kommet i studiet.

Inden han gik igen, roste Holger Rune dog sin engelske modstander for at spille godt, imens han selv kæmpede med at ramme dagen.

»Det er svært at vinde, når man spiller 10 procent af det, man kan. Jeg missede grundslag og returneringer. Jeg var der ikke fra start,« sagde Holger Rune med en tydelig skuffelse.

Holger Rune tabte i to sæt til den 18-årige modstander med 4-6, 5-7 i tredje runde af den store juniorturnering.

Det er første gang, Holger Rune deltager i Wimbledon, og danskeren, der ligger nummer to på verdensranglisten for juniorer, var topseedet i turneringen.

Han slog Anton Matusevic i en opvarmningsturnering inden Wimbledon, men briten fik altså taget revanche onsdag eftermiddag.

For blot en måned siden vandt Holger Rune French Open for juniorer, og efter den triumf debuterede han på seniorernes Challenger Tour. Ifølge planen er det meningen, at Holger Rune i denne sæson fokuserer på juniorernes grand slam-turneringer, og at han i 2020 primært skal spille seniortennis.