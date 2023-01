Lyt til artiklen

Den meget omtalte Netflix-serie 'Break Point,' som følger nogle af de bedste tennisspillere i verden under de største turneringer, skal nu have en dansker med i sæson to.

Første sæson udkom på Netflix 13. januar og er blandt de mest sete programmer på streamingplatformen lige nu.

I serien følger man blandt andet den australske stjerne Nick Kyrgios på hjemmebane, da han tager triumfen i Australian Open i double med sin gode ven Thanasi Kokkinakis

»Jeg så den første episode med Nick (Kyrgios, red.). Det er virkelig fedt. Og jeg synes, det fedt for dem, der ikke normalt ser tennis. Serien viser ikke bare tennis på højt niveau, men også livet uden for tennisbanen. Alle følelserne og de ting, som tennisspillere går igennem. Det synes jeg er virkelig fedt,« siger 19-årige Holger Rune og kommer ind på, at han nu selv skal være en del af serien:

»Vi er allerede i gang. De filmer en smule fra min næste kamp. Jeg spændt på det. Jeg tror, det bliver fantastisk.«

Holger Rune kom med meldingen, efter at han tirsdag morgen dansk tid på suveræn vis besejrede serbiske Filip Krajinovic med cifrene 6-2, 6-3, 6-4 ved første runde af Australian Open.

Den unge danske stjerne, der er nummer ti på verdensranglisten, har ikke noget imod at blive filmet af Netflix, når han skal præstere stort.

»Det er ikke noget nyt for mig. Jeg er blevet vant til flere og flere kameraer over det sidste år. Det er dog selvfølgelig noget, man skal vænne sig til. Man har et formål med det, da det er for at promovere sporten. Det er også godt for en selv. Det er en win-win-situation,« fortæller Holger Rune.

Holger Rune slår dog fast, at han ikke drømmer om en karriere på det store lærred.

»Min drøm er ikke at blive en filmstjerne. Min drøm er at blive den bedste tennisspiller. Men det er fedt. Jo flere seere vi kan få, og jo mere hype vi kan få, desto bedre,« siger den 19-årige dansker.