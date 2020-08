Veteranen Andy Murray er tilfreds med sin motorik, men selve spillet har mangler, siger han efter sejr i USA.

Den britiske tennisspiller Andy Murray trak sig lørdag sejrrigt ud af sin første kamp i 2020.

Den tidligere verdensetter er klar til anden runde ved Western & Southern Open i New York efter en sejr på 7-6, 3-6, 6-1 lørdag mod amerikaneren Frances Tiafoe.

Den 33-årige Murray er ved at genopbygge sin form, efter at han i januar gennemgik en hofteoperation for anden gang.

Lørdagens kamp varede omkring to timer og 30 minutter i varmt og fugtigt vejr.

- Jeg synes, at jeg bevægede mig godt. Det er nok det, jeg var mest tilfreds med i dag og sandsynligvis det, der var min største bekymring, da jeg gik ind til kampen, siger skotten.

Mens han er tilfreds med sin motorik, så gælder det samme ikke for selve spillet.

- Min tennis kunne have været bedre. Mod slutningen lavede jeg nogle gode ting, men jeg kan helt klart forbedre mit spil, siger han.

Turneringen er den første på ATP-touren siden marts, da sæsonen midlertidigt blev suspenderet på grund af virusudbruddet.

På grund af coronapandemien er Western & Southern Open flyttet til New York fra turneringens sædvanlige værtsby, Cincinnati.

Andy Murray er også tilmeldt grand slam-turneringen US Open, der begynder 31. august i New York, og som han vandt i både 2012 og 2013.

/ritzau/AFP