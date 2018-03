Tennisspilleren Sloane Stephens tilføjede lørdag en fornem titel til sit cv.

I finalen ved WTA-turneringen Miami Open besejrede den tidligere US Open-vinder i to sæt Jelena Ostapenko fra Letland 7-6, 6-1 og vandt dermed turneringen på hjemmebanen for første gang.

Stephens er selv født i delstaten Florida, hvor turneringen bliver afholdt.

Det var sjette gang, at Stephens var i en WTA-finale. Alle seks finaler er endt med sejr til den 25-årige amerikaner, der med sejren lørdag hentede en titel for første gang i 2018.

Finalen var en nervøs affære. 13.-seedede Stephens lukrerede på lange dueller ved at vente på, at Ostapenko lavede fejl.

I alt lavede letten 48 uprovokerede fejl, mens Stephens slap afsted med at lave 21.

Stephens vandt kampens sidste seks partier. Til sidst kunne hun juble over den store triumf, da Ostapenko slog bolden ud af banen.

/ritzau/