Tennis er berømmet som en gentleman-sport. Men der var ikke meget gentleman over den behandling, som verdens nummer et, Daniil Medvedev, modtog torsdag ved Canadian Open i Montreal.

Efter at have tabt en kamp mod den australske badboy Nick Kyrgios skulle russiske Medvedev forlade stadion, og i den forbindelse passerede han nogle ventende tennisfans.

Og her var der mindst én tennisfan, der havde glemt alt om pli og respekt. Han råbte højt 'taber' mod den skuffede russer.

Dét blev for meget for verdensetteren, kan man se i en Tiktok-video, der i weekenden er gået viralt.

Disgusting behaviour This is the best we have in the sport, fans need to show some respect. https://t.co/p0MG6vF4Xn — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 14, 2022

Medvedev vender sig om og går hen og konfronterer tilskueren. Der bliver udvekslet adskillige ord, som man dog ikke tydeligt kan høre på videoen. Adskillige sikkersvagter måtte gå imellem den russiske stjerne og den uforskammede fan.

Efterfølgende har Medvedevs modstander i kampen torsdag, Nick Kyrgios, været ude med fuld opbakning til russeren.

»Frastødende opførsel. Dette (Medvedev, red.) er det bedste, vi har i sporten. Fans bliver nødt til at vise noget respekt,« skriver Kyrgios på Twitter.