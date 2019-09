Den danske tennisspiller Frederik Løchte Nielsen er blevet gift.

Brylluppet med amerikaneren Ciara Nicole foregik i lørdags i USA, og beskrives i detaljer HER.

Festlighederne blev allerede indledt fredag eftermiddag.

De fortsatte efter brylluppet om søndagen, hvor selskabet var indbudt til blandt andet sejlads i kano og kajak i idyllisk beliggende Northern Maine.

Frederik Løchte Nielsen, til højre, spillede ved sommerens Wimbledon-turnering sammen med Robin Haase. Foto: NIC BOTHMA Vis mere Frederik Løchte Nielsen, til højre, spillede ved sommerens Wimbledon-turnering sammen med Robin Haase. Foto: NIC BOTHMA

36-årige Frederik Løchte Nielsen, der i 2012 vandt Grand Slam-turneringen Wimbledons herredoublerække sammen med Jonathan Marray, har i mail til B.T. tidligere bekræftet sine bryllupsplaner.

Begivenheden er faldet sammen med US Open, hvortil Frederik Løchte Nielsen ellers var kvalificeret. Men ikke stillede op.

'Ciara og jeg har planlagt brylluppet for over et år siden, og da vi valgte datoen, var jeg ikke blandt de 100 bedste på doubleranglisten, og jeg var faktisk slet ikke sikker på, om jeg stadig spillede. Så derfor valgte vi datoen for brylluppet, som altså er under US Open,' har Frederik Løchte Nielsen udtalt til TV2.

I øvrigt kan Frederik Løchte Nielsen opleves på tennisbanen i Danmark næste weekend eftersom han er udtaget til landsholdet, der i Davis Cup-turneringen møder Tyrkiet.