Ajla Tomljanovic er tvunget til en pause efter at have gennemgået en operation for at få fjernet godartede svulster fra sin livmoder.

Den australske tennisspiller var ellers klar til at spille sig tilbage i verdenstoppen efter et skadesplaget 2023, men nu er der sat en kort stopper for dette på grund af operationen.

Tomljanovic fortæller om operationen i et oplsag på Instagram sammen med et billede af hende, mens hun ligger i en hospitalsseng.

»Hej alle sammen. Desværre vil jeg ikke konkurrere i et par uger. Jeg så ellers meget frem til de næste hardcourt-turneringer,« skriver hun og fortsætter:

Ajla Tomljanovic, her i kamp mod Jelena Ostapenko ved dette års Australian Open, har fået opereret muskelknuder væk fra hendes livmoder. Hun vil på grund af operationen være ude i flere uger. Foto: David Gray/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg var nødt til at få fjernet nogle muskelknuder i livmoderen, og jeg vil se med hjemmefra, mens jeg heler. Kommer snart tilbage.«

Ajla Tomljanovic nåede kvartfinalerne i Wimbledon og US Open i 2022, men har døjet med en række skader og sygdom i 2023, der har gjort, at hun er dalet en del ned på verdensranglisten.

Verdens nummer 221 nåede karrierens højeste ranglisteplacering som nummer 32 i april sidste år, før hun blev opereret for at løse et knæproblem.

Hun har sammen med opslaget delt et link til oplysninger om det problem med muskelknuder i livmoderen, som hun har døjet med.

