Simona Halep knuser legenden.

Rumænske Simona Halep vinder Wimbledon med en finalesejr på 6-2, 6-2 over Serena Williams.

Det er næppe let at vinde Wimbledon, men Simona Halep fik det til at se sådan ud, da hun kun skulle bruge 58 minutter på at besejre Serena Williams.

Williams, som har vundet Wimbledon hele syv gange, lignede en skygge af sig selv i finalen, og det udnyttede Halep til fulde, som spillede stort set fejlfrit.

Til sidst kunne hun løfte hænderne over hovedet og juble over en stensikker sejr.

Simona Halep vinder Wimbledon-finalen over Serena Williams. Foto: CARL RECINE

Det er rumænerens første Wimbledon-titel og karrierens anden grand slam-titel, hun vandt nemlig French Open i 2018.

Det er dog første gang, at Halep har spillet sig hele vejen til finalen i England. I 2014 nåede hun til semifinalen.

Lige nu rangerer Halep på en 7. plads på kvindernes verdensrangliste, mens at Serena Williams indtager en 10. plads.

Inden kampen var der stort fokus på, at Williams kunne tangere en 46 gammel rekord, hvis hun tog sejren hjem i dag.

Hun har nemlig hentet hele 23 grand slam-titler i hendes karriere, og hvis hun vandt Wimbledon-finalen i dag, så ville hun tangere Margaret Courts rekord på 24 titler, som er sat i perioden 1960-1973.

Faktisk var det den tredje grand slam-finale, Williams tabte, efter hun sidste forår kom tilbage efter sin barsel.

Wimbledon-finalen sidste år tabte hun også klart, dengang til tyske Angelique Kerber.