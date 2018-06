Simona Halep havde succes med at forsøge at nyde kampen, da hun var på vej mod nederlag i French Open-finale.

Paris. Fjerde gang var lykkens gang for den rumænske tennisspiller Simona Halep.

Efter at have tabt tre grand slam-finaler vandt den 26-årige verdensetter endelig en af sportens største trofæer med French Open-triumfen i Paris, hvor hun slog Sloane Stephens i finalen.

- Det er meget følelsesmæssigt for mig. Jeg har ventet på dette øjeblik, siden jeg var 14 år. Jeg kan næsten ikke fatte det, siger Halep under præmieoverrækkelsen.

Tidligere på året tabte hun Australian Open-finalen til Caroline Wozniacki, og for et år siden måtte hun skuffende forlade en French Open-finale som taber for anden gang, da Jelena Ostapenko var for stærk.

- Sidste år var det hårdt at stå at snakke her, fordi jeg tabte. Jeg forsøgte ikke at gøre det samme som sidste år, og det er en drøm at vinde, og det er specielt netop at gøre det i Paris.

Halep lignede også en taber lørdag. Stephens førte 6-3, 2-0, inden Halep vandt de to sidste sæt med 6-4, 6-1.

- Da jeg var nede med et servegennembrud i andet sæt, prøvede jeg bare at slappe af og nyde kampen.

- I det sidste parti følte jeg næsten ikke, at jeg kunne trække vejret længere, lyder det fra rumæneren.

Hun udbyggede sit forspring som nummer et på verdensranglisten, hvor Caroline Wozniacki er nummer to.

