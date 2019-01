Det var en storsmilende Simona Halep, som B.T.'s udsendte journalist lørdag mødte ved en presseseance i Melbourne Park forud for Grand Slam-tennisturneringen Australian Open, der indledes mandag.

Anderledes kunne det naturligvis ikke være, da hun både ligger nummer et på verdensranglisten og ikke længere er plaget af den rygskade, der blandt andet tvang hende til at melde afbud til WTA Finals i Singapore i oktober.

Men for nøjagtig et år siden - efter hun havde tabt finalen ved Australian Open mod Caroline Wozniacki - var humøret knapt så godt.

»Jeg er holdt op med at tænke på den kamp, fordi den var så pinefuld at tabe,« svarede Simona Halep på spørgsmålet om, hvordan hun husker finalen.

Caroline Wozniacki tog i sidste års Australian Open-finale mod Simona Halep en medical timeout.

I tredje sæt i finalen mod Wozniacki førte Simona Halep 4-3, men så valgte danskeren at tage en flere minutter lang medical timeout for at blive behandlet for en knæskade. Set fra sidelinien blev dette kampafgørende, da Caroline Wozniacki vandt de efterfølgende tre partier mod rumæneren, der aldrig for alvor fik gang i sine dødtrætte ben igen.

»Jeg lærte meget af den kamp. Pausen ødelagde lidt af mit momentum,« sagde Simona Halep, der understregede, at hun ikke bærer nag.

»Reglerne er, som de er, så jeg føler ikke, at Wozniackis handling var unfair. Af situationen har jeg lært, hvordan jeg fremadrettet skal tackle noget lignende, hvis sådan en ting sker igen,« sagde Simona Halep og tilføjede:

»Indrømmet. På dagen var Wozniacki bedre end mig, og måske også friskere. Husk på, at jeg inden finalen havde spillet mange kampe. Så hun fortjente at vinde finalen. Hun var stærkere end mig. Egentlig var jeg ikke så ked af det efter kampen. Jeg føler, jeg gav alt, hvad jeg havde i mig, og at jeg nåede min grænse rent fysisk.«

En smerteplaget Simona Halep fotograferet under sidste års Australian Open-finale mod Caroline Wozniacki.

Sidstnævnte udtalelse er indiskutabel, da Simona Halep efter finalen måtte en tur forbi et hospital, hvor hun blev behandlet for dehydrering.

Mens Simona Halep under Australian Open i fjor havde Darren Cahill som træner, har hun i dette års udgave af Grand Slam-turneringen 'down under' besluttet at være sin egen lykkes smed.

»Jeg har altid sagt, at det på dette niveau er umuligt ikke at have en træner. Så måske får jeg en i løbet af den nærmeste fremtid. Men som tingene er i øjeblikket, er jeg bare mig selv,« sagde Simona Halep.

Trods sidste års finalenederlag ved Australian Open mod Caroline Wozniacki lykkedes det for Simona Halep i 2018 - ved French Open i Paris - alligevel at vinde karrierens første Grand Slam-titel.

Simona Halep vandt finalen ved sidste års French Open i Paris og sikrede sig dermed karrierens første Grand Slam-titel.

»Det var en stor drøm, der gik i opfyldelse, da jeg endelig sikrede mig et Grand Slam-trofæ. Jeg føler, det først for alvor er nu, at jeg kan tillade mig at kalde mig verdensetter,« sagde Simona Halep.

I optakten til dette års Australian Open har hun kun spillet en enkelt kamp, som hun ved sidste uges WTA-turnering i Sydney tabte 4-6, 4-6 til Ashleigh Barty.

Ikke desto mindre er Simona Halep ved godt mod.

»Jeg har de seneste dage trænet godt,« sagde rumæneren, der i første runde udfordres af useedede Kaia Kanepi.