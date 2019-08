Caroline Wozniacki har ikke set godt ud de sidste måneder, og dermed ser det svært ud for hende at lave et resultat i US Open.

Det mener tenniseksperterne Michael Tauson, Michael Mortensen og Peter Bastiansen, som B.T. Sport har talt med.

Caroline Wozniacki tabte natten til tirsdag i første runde ved turneringen i Cincinnati til 19-årige Dayana Yastremska med 6-4, 6-4.

Turneringen var den sidste for Wozniacki inden US Open, der starter den 26. august. Det vil sige, at hun i de sidste fem måneder har tabt seks ud af 12 kampe.

Eksperterne er enige i, at der mangler selvtillid i danskerens spil, og det er hovedårsagen til de manglende resultater:

Michael Tauson: »Hun mangler selvtillid og kamptræning. Hun er jo heller ikke seedet mere, så hun kan løbe inde i nogle hårde lodtrækninger, så det er en svær proces, hun er inde i lige nu.«

»Når hun træder ind på banen, er det ikke som i gamle dage, hvor hun kommer ind og man tænker: 'Hold da kæft man.' Man kan se det i situationer af kampene, at hun mangler selvtillid. Det er måden, hun går rundt på. Man ser det meget på de vigtige bolde, der spiller hun ikke lige så skarpt, som hun har gjort.«

Michael Mortensen: »Hun mangler tiltro til sit spil og kamptræning. Hun har ikke selvtillid og skarphed i sit spil. Det skyldes selvfølgelig også hendes gigtsygdom, der gør, at hun ikke kan træne igennem. Oftest ser vi hende faktisk spille godt i et til halvandet sæt, men så falder hun i tempo, og så får modstanderen muligheden for at komme tilbage i kampen.«

Hvor langt tror du, at Caroline Wozniacki når i US Open?

Peter Bastiansen: »Hun er helt tømt for selvtillid. Hun har mistet troen på, at hun kan vinde kampe, vil jeg jeg næsten sige. Hun spiller passivt, defensivt og langsomt. Hun kan ikke slå en bule i en blød hat, og så er det svært at vinde kampe.«

»Så vidt jeg er orienteret, så træner hun godt. Hun rammer bolden godt og spiller mange træningskampe mod gode spillere. Men det virker til, at når det bliver kamp, så bliver slagene låst. Hun virker småopgivende og uden lys i øjnene eller sult. Det hele bliver sådan lidt selvdestruktivt, hvor hun brokker sig over små, ligegyldige ting. Det er ikke særlig konstruktivt.«

Caroline Wozniacki har tabt mange af sine kampe de sidste måneder til unge spillere i teenagealderen, men eksperterne mener, at de fleste kan slå hende lige nu:

Michael Tauson: »Jeg tror, hun har det svært med alle. Nu er det bare dem, hun har mødt.«

Michael Mortensen: »Mange af de unge spillere, der spiller mod Caroline, har alt at vinde og intet at tabe. De spiller med en friskhed og et mod, der godt kan være intimiderende for de bedste spillere. Det er ikke kun Caroline, det er alle topspillere. Niveauet er så højt, at du skal spille godt i alle kampe på WTA-touren, og det har Caroline haft svært ved.«

Peter Bastiansen: »Lige nu er det jo alle, der kan slå hende. Som teenager har du mindre respekt for de etablerede spillere. Så de kommer med en helt anden indstilling. De ved også godt, at hun krakelerer på et eller andet tidspunkt. Så respekten for hende er nærmest væk.«

»De unge spiller også på en måde, der aldrig har passet Caroline særlig godt. De slår hårdt, server hårdt og er hurtige. I øjeblikket slår de igennem Caroline, og hun kan næsten ikke følge med. De gange, hvor hun har vundet første sæt, er det, som om hun bliver bange for at vinde. Hun falder tilbage på banen, hvor hun spiller kort og for langsomt, og så går det galt.«

Om to uger spiller Caroline Wozniacki US Open. En turnering hun tidligere har gjort sig godt bemærket i med to finaler. Men eksperterne har ikke stor tiltro til hende i dette års US Open:

Michael Tauson: »Hun står ikke særlig godt til US Open. Jeg håber, hun spiller godt og vinder nogle kampe, så hun får noget selvtlilid og en god turnering. Men som hun spiller lige for tiden, så kan jeg ikke forvente noget af hende. Hun er i farezonen, hver gang hun går på banen, som hun spiller lige nu.«

Michael Mortensen: »Det er et problem, at hun ikke har spillet særlig mange kampe, for den bedste træning er kamptræning. Hvis Caroline går videre fra de første par runder, så hun bliver fortrolig med sit spil, så kan hun godt lave et fint resultat i US Open.«

»Hun elsker at spille US Open, og amerikanerne elsker hende, og det kan give hende noget mere. Men vi kan ikke være skuffet, hvis hun ryger ud i første runde. Hun har haft en svær sæson, men jeg er fortrøstningsfuld.«

Peter Bastiansen: »Med den tilgang hun har til spillet lige nu, så tror jeg, at hun skal være glad for hver kamp, hun vinder. Hun kan lige så godt ryge ud i første runde, som hun kan gå videre til tredje runde. Men jeg tror ikke, der er mere i hende lige nu. Men US Open er en af hendes favoritturneringer, og det er her, hun har fået nogle af sine bedste resultater. Hun får en utrolig opbakning fra publikum.«

Faktaboks Sådan har Caroline Wozniacki klaret sig i sine seneste syv turneringer: Madrid: Første runde

Første runde Rom: Første runde

Første runde French Open: Første runde

Første runde Eastbourne: Tredje runde

Tredje runde Wimbledon: Tredje runde

Tredje runde Toronto: Anden runde

Anden runde Cincinnati: Første runde

Peter Bastiansen er bange for, at når sæsonen slutter i Beijing om en måned, så er Wozniacki langt nede på verdensranglisten, og det kan få store konsekvenser for danskeren i næste sæson:

»Når Beijing er færdig om en måned, så vil hun ryge ned som noget mellem 80-100 i verden, som jeg vurderer det, hvis ikke der sker noget. Så er der langt vej hjem. Det er jo også ydmygende for en spiller, der har været verdens bedste, vundet en Grand Slam og alle de turneringer, hun ellers har vundet, at rode rundt uden for top-80.«

»Det gør også, at hun ikke er sikker på at komme med i de store turneringer, og det gør, at hun skal spille mindre turneringer. Så er det en helt anden turneringsplan, hun skal i gang med. Spørgsmålet er, om hun er klar til det.«

Caroline Wozniacki er lige nummer 19 i verden, men står til at ryge længere ned ad verdensranglisten, når turneringen i Cincinnati er slut.