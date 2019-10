Holger Rune måtte spille med en skadet ankel, da han sikrede en semifinaleplads i juniorernes sæsonfinale.

Det var med hiv og sving, at Holger Rune fredag spillede sig videre til semifinalen i juniorernes sæsonfinale.

Den danske tenniskomet vrikkede om på sin ankel og måtte halte rundt i halvandet sæt mod tjekkiske Jonas Forejtek, der endte med at vinde i to sæt med cifrene 6-4, 7-6.

På trods af skaden satser Holger Rune på at være klar til lørdagens semifinale mod franske Valentin Royer.

- Det håber jeg. Nu skal jeg lige have is på og gøre alt muligt, så den (anklen, red.) er klar til i morgen. Jeg håber og regner selvfølgelig med det, siger den 16-årige dansker fredag til TV2 Sport om muligheden for at kunne spille lørdag.

Selv om Holger Rune tabte, så blev han i kraft af sine sejre i de to første gruppekampe klar til semifinalen i turneringen, fordi han fredag vandt nok partier til at slutte som nummer to i sin gruppe.

- Mit mål var bare at få otte partier i kampen, så jeg kunne komme med til semifinalerne. Der var ikke noget, jeg kunne gøre i returspillet, jeg kunne ikke bevæge mig, siger Rune til TV2 Sport.

Holger Rune er placeret som nummer tre på juniorernes verdensrangliste. I juni vandt han grand slam-turneringen French Open.

Selv om man må spille juniorturneringer i en alder af op til 18 år, er det planen, at Holger Rune fra næste sæson kun skal spille voksenturneringer.

/ritzau/