For de danske tennisstjerner Holger Rune og Clara Tauson kan der være god grund til at blive hængende i Paris i disse dage, hvor French Open er i gang.

Begge er i aktion fra første runde, og hvis man når langt i turneringen, er der gode penge på højkant. Rigtig gode penge. Det fremgår af turneringens hjemmeside.

Ved deltagelse i første runde er man sikret 69.000 euro – lidt over 500.000 kroner – hvis det skulle blive til exit, og det er især tiltrængt for Clara Tauson, der var igennem kvalifikationen for at være med i hovedturneringen.

Skulle det blive til exit i anden runde, går man derfra med 97.000 euro – omkring 722.000 kroner, exit i tredje runde giver 142.000 euro – over en million kroner. Og herfra bliver det virkelig indbringende.

Der er god grund til at smile, hvis Holger Rune når langt i turneringen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Der er god grund til at smile, hvis Holger Rune når langt i turneringen. Foto: Bax Lindhardt

Exit i fjerde runde kaster 240.000 euro af sig – eller godt og vel 1,7 millioner danske kroner.

I kvartfinalen, som Rune nåede sidste år, får man 400.000 euro med sig ved exit. Det svarer til næsten tre millioner kroner.

Glipper finalepladsen, og man ryger ud i semifinalen, er der 630.000 euro med til bankkontoen – 4,7 millioner kroner.

Går man hele vejen, bliver det helt vildt. Vinderen af French Open får nemlig hele 2,3 millioner euro – 17 millioner kroner. Det er alligevel en pæn slat.

Taber man finalen, går man absolut ikke tomhændet derfra. Cirka 8,5 millioner kroner – 1,15 millioner euro – kan man slikke sårene med.

Clara Tauson er i aktion i første runde søndag. Det kan du følge her på bt.dk.

Holger Rune starter sit franske eventyr tirsdag. Ham kan du selvfølgelig også følge her.